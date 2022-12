Margareth Menezes aceita convite de Lula e vai assumir o Ministério da Cultura

Apoie o 247

247 - Após se reunir com o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Margareth Menezes afirmou a jornalistas nesta terça-feira (13) que aceitou o convite e que vai assumir o Comando do Ministério da Cultura a partir de 2023.

"Foi uma conversa muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos e eu aceitei a missão - e recebo isso como uma missão mesmo, até porque foi uma surpresa para mim também, o meu processo, até entendendo essa minha representação e entendendo também a necessidade de a gente fazer uma força-tarefa para levantar o Ministério da Cultura", afirmou a futura ministra.

"O presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e ele está querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender aos anseios do povo da cultura e do povo do Brasil, pelo potencial que nossa cultura tem e a nossa riqueza. Agora é isso, juntar todo mundo, ouvir todo mundo, levantar primeiro o Ministério e trazer a Cultura do Brasil para o lugar que ela sempre merece, de reconhecimento, como sempre foi, reconhecida no mundo inteiro, todas as áreas, as culturas populares. Vamos trabalhar, trabalhar muito", complementou.

