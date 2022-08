Mario Vargas Llosa: não gostaria de ter que escolher entre Lula e Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O escritor peruano Mario Vargas Llosa, 86 anos, afirmou que "não gostaria de estar na situação de ter que escolher" entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

"Mas realmente jamais votaria em Lula. Ele foi um homem que corrompeu profundamente. Podemos dizer que os dirigentes peruanos se deixaram corromper, mas Lula cumpriu uma função muito negativa no Peru [A delação da Odebrecht, que motivou processos judiciais no Peru, falava em pagamento de propina no país vizinho a pedido do PT, em troca de benefícios em licitações e superfaturamento de projeto; Lula foi citado na delação, mas nunca acusado formalmente por esses casos", disse ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Digamos que não tenho muita simpatia por Bolsonaro. Com sua posição sobre as vacinas, ele provocou uma verdadeira catástrofe no Brasil. Além disso, tem uma certa vocação pela palhaçada, não? Mas Lula… No Peru, temos quatro presidentes com processos na Justiça [em decorrência da Lava Jato]. Em grande parte, todos eles foram vítimas de Lula, pois ele utilizava, digamos, a Presidência para corromper os governantes latino-americanos. No Peru, causou estragos. Então, não gostaria de estar na situação de ter que escolher entre Lula e Bolsonaro".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.