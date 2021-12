MBL é condenado indenizar Tico Santa Cruz por danos morais

Apoie o 247

247 - O juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível do TJ do Rio, condenou o Movimento Renovação Liberal, "associação privada" responsável por financiar o Movimento Brasil Livre (MBL), a indenizar o músico Tico Santa Cruz em R$ 6 mil, informa o jornalista Ancelmo Gois, do Globo.

Em uma das postagens, o MBL associou Tico a possíveis desvios de verbas públicas em contratos da Lei Rouanet. Em outra postagens, o músico foi acusado de racismo pelos liberais.

"Segundo o juiz responsável pelo caso, ficou caracterizado dano a imagem de Tico, pois o MBL não conseguiu provar os fatos a ele imputados", diz o counista.

