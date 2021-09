MBL é grupo de agitadores fascistas que usa a esquerda ingênua para reposicionar sua marca, diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi explicou, de forma simples e direta, por que as forças democráticas brasileiras não devem participar de manifestações convocadas pelo MBL, um grupo de caráter fascista, que foi usado como ponta de lança no golpe de 2016, que lançou as sementes para a ascensão do fascismo no Brasil. Confira:

MBL é um movimento de agitadores fascistas, uma marca do mercado do ódio essencial no golpe de 2016. Eles se construíram criando Fake News e perseguindo pessoas. O que fizeram comigo resultou na minha saída do Brasil. Hoje tentam reposicionar a marca usando a esquerda ingênua. — Marcia Tiburi (@marciatiburi) September 9, 2021

