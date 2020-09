Memorabília dos Beatles vai a leilão online

A venda oferece itens que abrangem toda a carreira da banda, incluindo uma cópia autografada do primeiro single do quarteto, de 1962, “Love Me Do”, avaliado entre 15 mil e 20 mil libras edit

(Reuters) - Gostaria de ter um pedaço da história do pop? A Sotheby’s realizará um leilão online este mês de memorabília dos Beatles para marcar o 50º aniversário da separação da banda britânica.

A venda oferece itens que abrangem toda a carreira da banda, incluindo uma cópia autografada do primeiro single do quarteto, de 1962, “Love Me Do”, avaliado entre 15 mil e 20 mil libras.

Outros itens à venda incluem um par de óculos inconfundíveis de John Lennon, avaliados entre 30 mil e 40 mil libras, e sua advertência de detenção escolar, estimada em cerca de 5 mil libras, que detalha um registro de seu mau comportamento quando menino.

Um relógio Cartier de 1966, estimado em até 25 mil libras, também está à venda. Ele pertenceu ao empresário da banda, Brian Epstein, cuja morte em 1967 foi considerada um fator-chave para a eventual separação dos quatro rapazes de Liverpool.