Morre aos 82 anos Diana Rigg, atriz de 'Game of Thrones'

A atriz britânica Diana Rigg, que alcançou a fama no programa de TV dos anos 1960 "Os Vingadores", morreu aos 82 anos. Ela também apareceu em "Game of Thrones" edit

247 - A atriz britânica Diana Rigg, que alcançou a fama no programa de TV dos anos 1960 "Os Vingadores", morreu aos 82 anos. Ela também apareceu em "Game of Thrones". A artista, que teve uma longa carreira no teatro e participou do filme "007: A Serviço Secreto de Sua Majestade", teria morrido pacificamente em casa com sua família, informou a BBC.

Nascida em 20 de julho de 1938, a atriz começou a carreira nos palcos em 1957 com a peça "O círculo de giz caucasiano", de Bertolt Brecht.

A artista tem mais de 60 anos de carreira, com mais de 70 papéis em séries e filmes. Diana Rigg foi a Lady Olenna Tyrell na série britânica "Game of Thrones" e a agente Emma Peel na série "Os Vingadores" (1965-1968).

Seus dois últimos trabalhos estão em pós-produção e devem estrear em 2021: o filme "Last night in Soho" e a minissérie "Black Narcissus".

