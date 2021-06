Morre o jornalista e escritor Artur Xexéo aos 69 anos

Comentarista da Globonews e autor de teatro foi diagnosticado há duas semanas com um linfoma e estava internado no Rio de Janeiro edit

247 - O jornalista e escritor Artur Xexéo morreu neste domingo (27) aos 69 anos. Ele havia sido diagnosticado há apenas duas semanas com um linfoma de não hodginks das células T. e estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio.

Xexéo fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta-feira e passou mal à noite. Na sexta, teve uma parada cardiorrespiratória, logo revertida. Mas, em função dela, não resistiu e morreu na noite deste domingo, informou o site G1, da Globo.

Além de colunista do Globo e comentarista da GloboNews, Artur Xexéo também teve passagens por Veja e Jornal do Brasil. Desde 2015, participava da transmissão do Oscar na Globo.

