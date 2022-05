Morre Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, em acidente de ônibus

Apoie o 247

247 - O sertanejo Luiz Aleksandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Aleksandro, morreu na manhã deste sábado aos 34 anos em um acidente de ônibus. Ele fazia dupla com o cantor Conrado, que teve ferimentos leves e está hospitalizado.

Além de Aleksandro, outras cinco pessoas morreram após o acidente, que aconteceu na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. A identidade das outras vítimas ainda não foi divulgada.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista, no sentido São Paulo (SP). O motivo foi o estouro do pneu dianteiro, que fez o motorista perder o controle do veículo e tombar no canteiro central, segundo a polícia.

Na lista de passageiros estavam 19 pessoas. Seis pessoas morreram no local, duas não sofreram lesões e 11 foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Registro. Apenas um dos feridos está em estado grave.

O ônibus da dupla Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na noite de sexta-feira (6), e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP), onde Conrado & Aleksandro fariam um show neste sábado.

Confira um trecho do show da dupla:

É assim que vamos lembrar sempre de você, pela sua voz marcante, alegria contagiante e o amor que você tinha pela música. E isso que te guiava.#EquipeCeA pic.twitter.com/RH75smOmSk May 7, 2022

