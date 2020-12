Morre Ubirany, sambista do grupo Fundo de Quintal, aos 80 anos

O sambista, e um dos integrantes do grupo Fundo de Quintal, Ubirany Félix do Nascimento, o Ubirany, morreu hoje aos 80 anos em decorrencia da Covid-19 edit

247 - O sambista, e um dos integrantes do grupo Fundo de Quintal, Ubirany Félix do Nascimento, o Ubirany, morreu hoje aos 80 anos. A infirmação é do portal UOL. Ubirany era um dos nomes fortes do samba pela tradição e referência que o Fundo de Quintal trouxe ao ritmo. A informação é do portal UOL.

Segundo a assessoria do grupo, a morte foi em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava internado em um hospital se tratando.













