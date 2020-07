MPF ajuíza ação contra a União após abandono da Cinemateca

O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil contra a União devido à negligência e descaso do governo Bolsonaro na gestão da Cinemateca Brasileira, que se encontra em grave crise financeira edit

247 - O MPF decidiu ajuizar uma ação contra a União em função do descaso do governo na administração da Cinemateca Brasileira, que passa por situação financeira delicada.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo informa que “a procuradoria sustenta que o Poder Executivo é responsável pelo "estrangulamento financeiro e abandono administrativo" do órgão, encarregado da preservação e da difusão do acervo audiovisual brasileiro. Argumenta ainda que a Cinemateca está "carente de ininterruptas medidas de conservação". A ação foi ajuizada na 1ª Vara Cível Federal de São Paulo.”

A matéria ainda sublinha que “o MPF pede, em caráter de urgência, a renovação de contrato com a Acerp, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, até o fim de 2020 —o último contrato vigente terminou em 2019— para a gestão da Cinemateca e execução de seu orçamento de R$ 12,2 milhões.”

