Mulheres que acusam humorista Marcius Melhem de assédio quebram o silêncio

247 - Quatro mulheres que acusam o humorista Marcius Melhem de assédio sexual. Ele foi denunciado em dezembro de 2019 pela atriz Dani Calabresa, ao compliance da TV Globo, onde ele era o diretor do núcleo de humor. O ator é investigado num inquérito policial aberto em 2020 pela Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro e processou a artista por danos morais.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Dani Calabresa afirmou que ela "estava insustentável trabalhar em um ambiente em que eu comecei a perceber que eu era barrada dos convites; que eu não era liberada para as coisas; que eu estava trabalhando com tremedeira; que ele se aproveita das brincadeiras para brincar ereto; que ele pega de verdade; ele tenta enfiar a língua de verdade". "Não é selinho, não é piada, não é brincadeira", disse.

Outras três mulheres - Georgiana Góes, Renata Ricci e Veronica Debom - também afirmaram terem sido assediadas e contam por que só após o relato de Calabresa decidiram denunciá-lo. A roteirista Carolina Warchavsky afirmou que, "quando saiu na imprensa a notícia sobre o assédio sofrido pela Dani, eu entendi todos os comportamentos típicos de assédio que estavam acontecendo, tudo o que eu tinha ouvido falar quando comecei na TV Globo". "Eu entendi que era verdade, que eu tentei bloquear um tempo como se não fosse".

