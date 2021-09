Museu da Imagem e do Som tem exposição sobre Rita Lee

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Ludmilla Souza - Repórter da Agência Brasil

Uma exposição histórica sobre a rainha do rock Rita Lee pode ser vista desde o dia 23 no no Museu da Imagem e do Som (MIS). Com material original selecionado pela própria artista e João Lee, seu filho e curador da exposição, a mostra traz um panorama da carreira e da vida de Rita, uma das artistas mais relevantes do Brasil e admirada ao redor do mundo.

“Convido você a dar uma espiada nas lembranças que minha mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora, quando subia no palco e dividia com o público suas peripécias, cantando e dançando. Tempos inesquecíveis, maravilhosos e divertidos”, disse João Lee.

PUBLICIDADE

Composta por centenas de itens originais, entre figurinos e objetos pessoais, a exposição percorre a história da Rainha do Rock em 18 áreas temáticas, com cenografia assinada por Chico Spinosa e direção artística de Guilherme Samora, estudioso do legado cultural de Rita.

A exposição vai até o dia 28 de novembro e fica aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) na bilheteria MIS e online nos sites da Inti e da Ingresso Rápido. Mas é possível aproveitar as manhãs gratuitas de terça-feira a sexta-feira, às 10h, 10h30, 11h e 11h30.

PUBLICIDADE

O MIS fica na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, zona sul da cidade de São Paulo.

PUBLICIDADE