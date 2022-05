Nasce o primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky

De acordo com o site TMZ, fontes próximas afirmam que o primeiro filho do casal nasceu em 13 de maio, em Los Angeles edit

Metrópoles - O bebê chegou! Rihanna e A$AP Rocky são oficialmente papais e deram boas-vindas a um menino. De acordo com o site TMZ, fontes próximas afirmam que o primeiro filho do casal nasceu em 13 de maio, em Los Angeles.

O site não informou o nome da criança, e Rihanna e A$AP ainda não confirmaram o nascimento da criança. A última aparição pública de Rihanna foi em 9 de maio, em Los Angeles, no fim de semana do Dia das Mães. Na ocasião, ela e o rapper jantaram no Giorgio Baldi.

Rihanna, de 33 anos, anunciou a gravidez em 31 de janeiro. Na ocasião, a revista People publicou uma foto da cantora com a barriga de fora, tirada no Harlem, bairro de Nova York onde A$AP Rocky cresceu.

