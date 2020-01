Neil Peart, um dos maiores bateristas do Rock, morre aos 67 anos

247 - Um dos maiores bateristas da história do Rock, Neil Peart, morreu no último dia 7 de janeiro, aos 67 anos, em Santa Mônica, nos EUA. A notícia só confirmada agora por um representante da banda Rush à revista Rolling Stone.

A reportagem do portal Uol destaca que "Peart sempre foi considerado um dos maiores bateristas da história do rock, juntando-se ao vocalista e baixista Geddy Lee e ao guitarrista Alex Lifeson para ser um integrante do Rush em 1974. Com a sua ajuda, o trio canadense virou uma das bandas fundamentais do rock clássico, flertando com o rock progressivo, o hard rock e até a new wave."

A matéria ainda sublinha que "a última vinda da banda ao Brasil foi em 2011, na turnê Time Machine, que passou por São Paulo e Rio Janeiro. O grupo encerrou sua turnê de despedida em 2015. Peart tinha afirmado na época que desejava se afastar dos palcos para ficar mais tempo com a sua esposa, Carrie Nuttal, e sua filha, Olivia."