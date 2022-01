Neil Young ameaça retirar todas as suas músicas do Spotify se Joe Rogan for mantido na plataforma

Apoie o 247

247 – O músico Neil Young postou uma carta posteriormente deletada, mas que foi enviada para sua equipe de gestão e gravadora, exigindo que eles removessem sua música do Spotify. “Estou fazendo isso porque o Spotify está espalhando informações falsas sobre vacinas – potencialmente causando a morte daqueles que acreditam na desinformação espalhada por eles”, escreveu ele. “Por favor, aja imediatamente hoje e me mantenha informado sobre o cronograma.”

“Quero que você deixe o Spotify saber imediatamente HOJE que quero todas as minhas músicas fora da plataforma deles”, continuou ele. “Eles podem ter [Joe] Rogan ou Young. Não os dois.” Young está se referindo ao fluxo constante de desinformação sobre vacinas que Joe Rogan vendeu no The Joe Rogan Experience (JRE). No mês passado, 270 médicos, médicos e educadores de ciências assinaram uma carta aberta pedindo ao Spotify que parasse de divulgar as alegações infundadas de Rogan.

“Com uma estimativa de 11 milhões de ouvintes por episódio, o JRE, hospedado exclusivamente no Spotify, é o maior podcast do mundo e tem uma influência tremenda”, diz a carta. “O Spotify tem a responsabilidade de mitigar a disseminação de desinformação em sua plataforma, embora a empresa atualmente não tenha uma política de desinformação", segundo informa a revista Rolling Stone .

