Netflix reajusta preços no Brasil e assinatura pode custar até R$ 55,90

247 - A Netflix, uma das maiores plataformas de streaming do mundo, vai reajustar a partir desta quina-feira (22) os valores dos planos de assinatura no Brasil.

Os novos preços variam entre R$ 25,90 (plano básico) até R$ 55,90 (plano premium). A mudança atinge tanto os novos assinantes quanto os antigos. Os já assinantes serão comunicados nos próximos 30 dias acerca da alteração dos valores e terão outros 30 para decidir mudar de plano ou cancelar a assinatura.

Por meio de nota, a empresa afirma que o aumento será recompensado com uma experiência melhor para os assinantes. A Netflix ainda destaca a ampliação de seu catálogo de filmes e séries originais. "Sabemos que os assinantes nunca tiveram tantas opções quando se trata de entretenimento - e estamos mais comprometidos do que nunca em oferecer uma experiência que além de atender, supere as expectativas deles".

PUBLICIDADE

Os novos valores são:

Plano básico (1 tela): R$ 25,90 - preço anterior de R$ 21,90;

Plano padrão (2 telas, qualidade de vídeo em Full HD): R$ 39,90 - preço anterior R$ 32,90;

Plano Premium (4 telas, qualidade de vídeo em Ultra HD, HDR, Dolby Atmos): R$ 55,90 - preço anterior R$ 45,90.

O último reajuste no Brasil ocorreu há mais de dois anos.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.