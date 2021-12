Neto e nora de Lula lançam coleção de camisetas inspiradas no ex-presidente

Além de fotos de Lula, as camisetas irão estampar frases emblemáticas do ex-presidente e serão vendidas pela internet edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o rosto de uma coleção de camisetas lançada por seu neto, Thiago Lula da Silva, e sua nora, Renata Moreira.

Renata, que é publicitária e mulher de Fábio Luís Lula da Silva, e Thiago, filho de Marcos Lula da Silva, se associaram à advogada Priscila Bittar para abrir a marca de roupas, que vai se chamar Identità.

Além de fotos de Lula, as camisetas irão estampar frases emblemáticas do ex-presidente e serão vendidas pela internet.

De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo, a proposta é que, no futuro, sejam vendidos objetos como cadernos, bolsas recicláveis e canecas, tendo como inspiração também movimentos sociais e de minorias.

