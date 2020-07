Nick Cordero, astro da Broadway, morre aos 41 anos por Covid-19

247 - O ator e astro da Broadway Nick Cordero morreu aos 41 anos de idade na manhã do último domingo (5) depois de três meses internado no hospital Cerdars-Sinai, em Los Angeles,em decorrência de complicações da Covid-19.

Por conta das complicações, Cordero teve que ter a perna direita amputada enquanto estava internado.

Amanda Kloots, esposa do ator, confirmou a morte do marido. ''Deus tem mais um anjo no céu agora. Meu querido marido morreu esta manhã. Ele estava cercado pelo amor de sua família, que cantava e orava, enquanto ele gentilmente partia deste mundo. Eu estou desacreditada e dolorida em todo lugar. Meu coração está tão partido porque não consigo imaginar nossas vidas sem ele. Nick era uma luz tão brilhante, era amigo de todos. Amava ouvir, ajudar e, especialmente, falar. Ele era um ator e músico incrível. Ele amava sua família e amava ser um pai e marido. Elvis e eu iremos sentir sua falta em tudo a partir de agora, todos os dias''.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.