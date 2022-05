'O Brasil hoje tem que aplaudir muito seu Milton Gonçalves', diz Lázaro Ramos

"Agradeço ainda por ele ter sido inspiração e pelo seu pioneirismo", afirmou Lázaro Ramos após a morte do ator Milton Gonçalves, aos 88 anos edit

247 - O ator Lázaro Ramos destacou nesta segunda-feira (30) a importância de Milton Gonçalves para o Brasil, após o ator de 88 anos morrer, por volta das 12h30, em consequência de problemas de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2020.

"Uma partida triste. Eu agradeço imensamente por todos os caminhos que ele abriu para nós. Me sinto privilegiado por ter o assistido em cena e me sinto honrado por termos nos encontrado tantas vezes no trabalho como filho, como sogro e como mestre nas artes. Agradeço ainda por ele ter sido inspiração e pelo seu pioneirismo. O Brasil hoje tem que aplaudir muito seu Milton Gonçalves", disse Ramos ao jornal O Globo.

O velório do ator acontece esta terça-feira (31), a partir das 9h, no Theatro Municipal do Rio.

