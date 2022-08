O genial Caetano Veloso completa 80 anos

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Caetano Veloso, baiano e universal, completa 80 anos neste domingo, 7 de agosto. Caetano saiu de sua cidade natal, Santo Amaro da Purificação, no início dos anos 1960, para cursar o ginásio em Salvador, onde iniciou uma carreira musical ao longo da qual se transformou em um dos principais artistas do país.

Na capital baiana, manteve contato com os músicos locais da época: Gilberto Gil, Gal Costa e Tom Zé e fez, junto com eles e Bethânia, uma temporada de shows no recém-inaugurado Teatro Vila Velha, no Passeio Público, no bairro do Campo Grande.

Era o começo da Tropicália, movimento cultural de vanguarda que se mesclou a outras tendências musicais da época, como a bossa nova e a jovem guarda, o rock e o samba. Interagindo com essas tendências e superando-as, a Tropicália representou uma revolução na Música Popular e na Cultura brasileiras. O movimento tropicalista chegou a ter um programa de auditório intitulado Divino, Maravilhoso, na TV Tupi.

Em 1967, saiu seu primeiro LP, Domingo, com Gal Costa. Depois, veio Tropicália ou Panis et Circencis, ao lado de vários músicos. Em 1968, compôs "É Proibido Proibir", que foi desclassificado e amplamente vaiado durante o III Festival Internacional da Canção. O disco Transa (1972) representou seu retorno ao país após o exílio em Londres. Em 1976, uniu-se a Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia para formar os Doces Bárbaros, grupo influenciado pela temática hippie dos anos 1970, lançando um disco, Doces Bárbaros, e saindo em turnê.

Na década de 1980, lançou os discos Outras Palavras, Cores, Nomes, Uns e Velô, e, em 1986, participou de um programa de televisão com Chico Buarque. Na década de 1990, escreveu o livro Verdade Tropical (1997) e o disco Livro (1998). Ganhou o Prêmio Grammy em 2000, na categoria World Music. Com o disco A Foreign Sound, cantou clássicos norte-americanos. Em 2006, lançou o álbum Cê, fruto de sua experimentação com o rock e o underground. Unindo estes gêneros ao samba, Zii e Zie, de 2009, manteve a parceria com a Banda Cê, que se encerrou no disco Abraçaço, de 2012.

Seis décadas depois de sua estreia como cantor e compositor, Caetano tem uma densa e variada obra, com quase 50 discos lançados.

Aos 80 anos, Caetano é um dos maiores artistas brasileiros e continua em plena atividade. Ele comemora seus 80 anos com uma live na sua própria casa, ao lado dos três filhos, Moreno, Zeca e Tom, e sua irmã, Maria Bethânia.

No seu perfil em redes sociais, Caetano comentou a realização da live: ”O mais importante é ter Maria Bethânia, Moreno, Zeca e Tom comigo no palco. Meus filhos e eu agimos como uma banda modesta, mas com luz própria. E enfrentamos o desafio de acompanhar Bethânia”. O repertório do show será composto por músicas de diferentes momentos da trajetória do cantor e compositor.

Durante a ditadura militar, Caetano foi perseguido, intimidado e censurado, preso e obrigado ao exílio em Londres, onde viveu por três anos.

Caetano Veloso é um dos artistas brasileiros de maior sucesso e influência desde a década de 1960, uma das figuras mais importantes da música popular brasileira e considerado internacionalmente um dos melhores compositores do século. Tem canções em trilhas sonoras de filmes como Hable con Ella, de Pedro Almodovar e Frida, de Julie Taymor. Foi eleito pela revista Rolling Stone o 4º maior artista da música brasileira de todos os tempos pelo conjunto da obra.

Caetano se firmou também no cenário cultural como grande intelectual, com opiniões densas e polêmicas sobre temas brasileiros e mundiais. Recentemente, passou a considerar o socialismo com um novo olhar, depois de conhecer as opiniões do cientista político e filósofo marxista -leninista italiano Domenico Losurdo.

