Olivia Newton-John, atriz e cantora, morre aos 73 anos

(Reuters) - A cantora Olivia Newton-John, que subiu ao topo das paradas de música pop do mundo nas décadas de 1970 e 1980 com músicas como "I Honestly Love You" e "Physical" e estrelou o filme de sucesso musical "Grease". morreu na segunda-feira aos 73 anos em sua casa no sul da Califórnia.

A morte da artista nascida na Grã-Bretanha e criada na Austrália foi anunciada em sua conta no Instagram, dizendo que ela "faleceu pacificamente" em sua casa de fazenda "cercada por familiares e amigos".

Newton-John, quatro vezes vencedora do Grammy, havia revelado há vários anos que o câncer de mama havia metástase e se espalhou para suas costas, forçando-a a cancelar apresentações. Vinte e cinco anos antes, Newton-John havia se submetido a uma mastectomia parcial e estabelecido um centro de pesquisa e tratamento de câncer na Austrália.

O artista começou a se apresentar quando criança e se tornou uma estrela global depois de se mudar para os Estados Unidos. Ela era loira, de olhos azuis e cheia de saúde quando fez seu primeiro sucesso em 1971 com "If Not for You" - uma música de Bob Dylan que também havia sido gravada por George Harrison.

Ela seria seguida nos próximos anos por "Let Me Be There", que lhe rendeu um Grammy de melhor performance vocal feminina country, "If You Love Me (Let Me Know)" e duas músicas número 1, "Have You Nunca Fui Mellow" e "Eu Honestamente Te Amo". A última música ganhou o Grammy de melhor performance pop feminina e gravação do ano.

Newton-John também derrotou as estrelas country Loretta Lynn e Dolly Parton para ganhar o prêmio de cantora do ano da Country Music Association em 1974. O improvável sucesso de uma australiana na música country americana incomodou muitos puristas de Nashville.

Os críticos também nem sempre se importaram com o trabalho de Newton-John, muitas vezes achando-a espumosa e excessivamente comercial. O New York Times uma vez descreveu sua voz como "quase incolor".

ESTADO DO FILME COM 'GREASE'

Mas as críticas não prejudicaram as vendas de Newton-John quando ela passou das paradas country para o pop e cimentou sua aclamação ao co-estrelar com John Travolta em "Grease", o filme de 1978 que se tornaria um dos musicais mais populares de Hollywood. história.

O produtor Allan Carr queria que Newton-John interpretasse a protagonista feminina Sandy depois de ficar impressionado com ela em um jantar, e Travolta também pediu que ela fizesse o papel. Newton-John estava inicialmente relutante por causa de sua experiência negativa no fracasso do filme britânico de 1970 "Toomorrow" e preocupado em prejudicar sua carreira de cantora. Ela também estava preocupada em fazer um sotaque americano, então a parte foi reescrita para fazer de Sandy uma australiana.

No filme, ambientado na década de 1950, a recatada Sandy de Newton-John tem um caso de verão com Danny, o "greaser" interpretado por Travolta, mas o relacionamento se desfaz por causa de suas diferenças culturais. No final, eles se reconciliam enquanto seus papéis se invertem, com Danny limpando seu ato e Sandy fazendo uma aparição marcante em uma roupa de couro preta apertada.

O filme de 1978 impressionou a crítica e o público, e sua trilha sonora gerou uma série de sucessos, incluindo a música-título, "Hopelessly Devoted to You", de Newton-John, "Summer Nights", e seu dueto animado com Travolta, "You're the One". Que eu quero."

"Sou grata por 'Grease'", disse ela ao Detroit News em 2016. "O filme e as músicas ainda são muito amados".

Seu próximo filme musical, "Xanadu", em 1980, foi um fracasso, mas deu a Newton-John mais sucessos na música-título e "Magic", que alcançou o primeiro lugar.

Em 1981 Newton-John marcou seu maior hit single, "Physical". O vídeo que acompanha a música a mostra com roupas de ginástica e uma faixa na cabeça, o que alimentou uma tendência da moda. Suas letras com infusão de sexo ("não há mais nada para falar a menos que seja horizontalmente, vamos ser físicos") corroeu sua imagem de boa garota e levou algumas estações de rádio a bani-lo.

A carreira de Newton-John esfriou depois de "Physical", mas em 2015 ela teve outro hit número 1 nas paradas de dança - "You Have to Believe", uma versão renovada de "Magic" realizada com sua única filha, Chloe Lattanzi.

Ela faria outro filme com Travolta, "Two of a Kind" em 1983, e eles gravaram um álbum de canções natalinas em 2012.

Newton-John, cuja irmã morreu de câncer no cérebro, tornou-se uma defensora após sua primeira luta contra o câncer de mama e estabeleceu o Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center em sua cidade natal, Melbourne. Ela também comercializou o que ficou conhecido como Kit de autoexame de mama Olivia.

Newton-John, cujo avô era o ganhador do Prêmio Nobel alemão Max Born, um físico, terminou em quarto lugar na competição de canto da Eurovisão de 1974 enquanto representava o Reino Unido.

Seu primeiro casamento, com o ator Matt Lattanzi, de "Xanadu", terminou em divórcio em 1995 e em 2008 ela se casou com o empresário John Easterling.

