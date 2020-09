Paraisópolis, em São Paulo, recebe exposição internacional

Com patrocínio de bancários da Caixa, mostra "Inspira Terra" do francês Yann Arthus-Bertrand integra programação da live-filme "Inspira - Quem jamais te esqueceria", que reunirá grandes nomes da cena cultural do país, como Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César, Maria Gadú, Flávio Venturini e Elisa Lucinda edit

A segunda edição da live-filme “Inspira” terá uma atração internacional: a exposição "Inspira Terra", aberta nesta quarta-feira (16). Esta é a primeira vez que a mostra do fotógrafo, cineasta e ambientalista francês Yann Arthus-Bertrand vai até uma favela e a anfitriã é a comunidade de Paraisópolis, em São Paulo (SP).

A exposição integra a programação da live “Inspira: Quem jamais te esqueceria”, que reunirá grandes nomes da cena cultural do país, com patrocínio da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e as associações dos trabalhadores do banco nos 27 estados (Apcefs). Seguindo rigorosos protocolos de segurança por conta da pandemia do coronavírus, a exposição Inspira Terra está montada no térreo do Pavilhão Cultural G10 das Favelas. O público ocupará apenas 25% da capacidade do local.

A mostra vai até o dia 15 do próximo mês de outubro, com entrada gratuita. “Esta é uma forma de democratizar e ampliar o acesso da população a excelentes conteúdos”, destaca o presidente da Fenae, Sérgio Takemoto. “Valorizamos e acreditamos nas transformações positivas que a arte e a cultura podem produzir na sociedade”, acrescenta.

A EXPOSIÇÃO — Imortal da Academia de Belas Artes da França, Yann Arthus-Bertrand publicou, em 2000, o livro "A Terra vista do céu, um inventário do nosso planeta", que vendeu mais de quatro milhões de cópias e foi traduzido para cerca de 30 idiomas. A exposição Inspira Terra — pela primeira vez no mundo levada a uma favela — traz 40 fotos desta obra.

Bertrand tem quase 50 anos de trabalho como fotógrafo, sendo um dos precursores da foto aérea e o criador da primeira agência de fotografia aérea no mundo: a Altitude. Ele também é conhecido pelos filmes "Terra", "Home" e "Humano". No último mês de março, lançou "Mulher".

LIVE QUE INSPIRA — A segunda edição da live-filme será realizada no próximo dia 3, às 18h, com o tema “Inspira - Quem jamais te esqueceria". Em formato que mistura produção cinematográfica e interpretações ao vivo de renomados artistas nacionais, a “live-filme de arte e amor” não tem fins lucrativos. Nesta edição, conta com a parceria de uma das maiores comunidades do país: Paraisópolis, onde vivem mais de 100 mil pessoas.

Gilberto Gil, Elza Soares, Chico César, Maria Gadú, Francis e Olívia Hime, Mônica Salmaso, maestro João Carlos Martins, Simone Sue, Marcus Viana, Flávio Venturini, Elisa Lucinda, Clarice Niskier, Milton Hatoum, Marcelo Gleiser, Ballet Paraisópolis, Orquestra Filarmônica de Paraisópolis e Escola de Samba Unidos de Paraisópolis, entre outros nomes da cena cultural, participam desta edição da live, nas páginas do Youtube e Facebook da Inspirartes Produções Culturais, realizadora do encontro.

Além de shows musicais, a live terá atividades literárias, teatrais, poéticas, de artes visuais e muito mais! A iniciativa conta com o apoio do G-10 Favelas, Favela Music, Civi-co e Canal Curta.

A primeira edição da live-filme — “Inspira, a esperança equilibrista”, também patrocinada pela Fenae e as Apcefs — levou gratuitamente ao público, no último dia 27 de junho, nomes como João Bosco, Zeca Baleiro, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Zélia Dunkan, Dan Stulbach, Leandro Karnal e a Orquestra Maré do Amanhã. O encontro foi realizado em parceria com as 16 favelas da Maré, comunidade onde vivem 140 mil moradores, no Rio de Janeiro (RJ).

Serviço :

— Exposição “Inspira Terra”

• Quando: de hoje (16) até 15 de outubro

• Horário: das 10h às 18h

• Local: Pavilhão Social do G10 Favelas — Rua Itamotinga, 100, Paraisópolis, São Paulo (SP). Entrada gratuita

— Live-filme “Inspira - Quem jamais te esqueceria"

• Quando: 3/10

• Horário: 18h

• Local: redes sociais da Inspirartes Produções Culturais — Youtube e Facebook

