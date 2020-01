Patrícia Pillar organiza reunião de artistas para levar pauta à Regina Duarte

A atriz Patrícia Pillar começou a articular um encontro com outros artistas, para levantar pautas da classe e entregá-las à Regina Duarte. Uma reunião está marcada para quarta-feira (22) edit

247 - A atriz Patrícia Pillar começou a articular um encontro com outros artistas, para levantar pautas da classe e entregá-las à Regina Duarte, que aceitou ser secretária nacional de Cultura e está passando por um período de testas.

Uma reunião está marcada para quarta-feira (22) na casa de Patrícia Pillar, no Rio.

A intenção do grupo é pensar em propostas para abrir um canal de diálogo com o governo, informa a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

Patrícia não fez críticas à Regina Duarte, como já aconteceu no passado