Patricia Pillar sobre convocação de panelaço por Bolsonaro: uma das coisas mais indignas que vi

Convocação foi feita durante coletiva de imprensa para tratar da crise do coronavirus edit

247 - A atriz Patricia Pillar criticou duramente pelo Twitter a convocação feita por Jair Bolsonaro para um panelaço em defesa de seu governo durante uma coletiva de imprensa para tratar da crise do coronavirus. “Gostaria que a Globo e a Veja avisassem que vai ter o panelaço a favor do presidente”, disse, vestindo máscara, assim como seus ministros.

“Anunciar um panelaço em plena coletiva sobre a tragédia do Coronavírus foi das coisas mais indignas que já vi na vida!”, escreveu Patricia Pillar. A convocação gerou outras críticas nas redes sociais.

“Convocar panelaço para fortalecer a si próprio durante coletiva sobre a gravidade da pandemia foi a maior das suas ofensas aos brasileiros”, disse a jornalista Hildegard Angel. “Um presidente que não sabe manusear uma máscara, que usa uma coletiva sobre coronavírus pra se auto promover e pra anunciar um panelaço, não é digno do cargo que ocupa!”, comentou ainda Pablo Capilé, do coletivo Fora do Eixo.