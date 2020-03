Paulo Coelho diz ser “aterrorizante” o silêncio dos poderes diante do avanço do fascismo

Escritor protestou contra o silêncio do Legislativo e do Executivo diante da participar de Jair Bolsonaro numa manifestação fascista que pede o fechamento do Congresso e do STF edit

247 - O escritor Paulo Coelho criticou o silêncio de parlamentares e de membros do Poder Judiciário sobre os protestos que ocorrem neste domingo (15) convocados por Jair Bolsonaro pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

"É aterrorizante ver o silêncio covarde do Legislativo e Judiciário", escreveu o escritor no Twitter.

Políticos também criticaram a postura de Jair Bolsonaro, que fez a convocação de atos mesmo com o aumento do número de casos de coronavírus, enquanto autoridades recomendam que as pessoas evitem aglomerações.