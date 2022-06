Paulo Diniz, compositor da música 'Pingos de Amor', morre aos 82 anos

Apoie o 247

247 - O cantor e compositor Paulo Diniz morreu nesta quarta-feira (22), aos 82 anos, em sua casa no Recife (PE). Ele ficou marcado pela autoria de grandes sucessos, como “Pingos de Amor” e “Um Chop para Distrair”, regravados por Kid Abelha e Emílio Santiago, respectivamente.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram. “Com imenso pesar, confirmamos a morte do cantor e compositor Paulo Diniz. O artista faleceu hoje, às 7h da manhã, de causas naturais, em sua residência. O velório e enterro serão restritos para amigos e familiares", disse a página.

Natural de Pesqueira (PE), o músico deixou a esposa, Iluminata Rangel, uma filha, duas enteadas, três netos e dois bisnetos. O velório será restrito para amigos e familiares e está previsto para ocorrer às 10h, desta quinta-feira (23).

