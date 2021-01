Pedro Cardoso: “Neymar é apenas uma marionete dos poderosos do futebol”

"Neymar é apenas um muito bom jogador de futebol. Nada do que ele tenha dito ou feito faz a opinião dele sobre assunto algum merecer mais atenção do que a de qualquer outra pessoa comum", afirmou o ator Pedro Cardoso ao criticar a festa de Réveillon organizada pelo jogador e o apoio dele à família Bolsonaro edit

247 - O ator Pedro Cardoso criticou Neymar após o jogador organizar uma grande festa durante a pandemia e apoiar a família Bolsonaro.



"A fama nada mais é do que a notoriedade em escala aumentada. Toda pessoa é famosa no seu campo de influência; seja ele o escritório, a família, o clube. Mas alguns, por atuarem onde há interesse econômico da publicidade vinculada nos meios de comunicação para multidões, tornam-se hiper-famosos", disse o artista em sua conta no Instagram.



"Neymar é apenas um muito bom jogador de futebol. Nada do que ele tenha dito ou feito faz a opinião dele sobre assunto algum merecer mais atenção do que a de qualquer outra pessoa comum. Em política, nada do que ele diz tem originalidade ou consequência intelectual", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais