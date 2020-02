Pedro Cardoso sobre Guedes: “Paulo Pinochet só ataca pessoas desarmadas. Professores, enfermeiros, funcionários de balcão”

247 - O ator Pedro Cardoso repudiou a declaração de Paulo Guedes, após o ministro da Economia chamar servidores públicos de 'parasitas'. "Paulo Pinochet, como todo covarde, só ataca pessoas desarmadas: professores, enfermeiros, funcionários de balcão. O desejo de se impor fisicamente ao outro é resquício da animalidade da qual a razão busca nos diferenciar".

Leia a íntegra do texto:

Bom dia.

2 momentos do mesmo assunto:

1 – Paulo Pinochet chama servidores de parasitas (depois, como sempre, se emenda acusando a imprensa de haver descontextualizado a afirmação)

2 – Corregedoria da PM de SP diz que policiais não cometeram irregularidades na tragédia de Paraisópolis. Teriam agido em legítima defesa. A notícia é vazada pelo El País Brasil.

É provável que alguns funcionários públicos sejam negligentes mas eu posso jurar que nós os encontraremos no topo da pirâmide do funcionalismo; serão eles juizes, desembargadores, ministros, deputados e senadores, comandantes etc. Nos contatos que tenho tido com servidores pobres tenho encontrado, quase sempre, pessoas dedicadas, trabalhando sob grande pressão pois servem a uma burocracia pesada e que seria desnecesária mas é justamente através dela que os Senhores do Estado nos mantém reféns. Paulo fabrica versões da realidade que interessam aos seus negócios. Volta sempre a insistir na capitalização da previdência pois esse é o seu ramo de atividade.

Típico nazifascista entusiasta do AI-5 que se vende como sábio da economia. Um traidor da realidade. A polícia sempre se inocenta de seus crimes. É para isso que existem tribunais militares e corregedorias. Esses sim são funcionários públicos que trabalham mal, pouco e a serviço de si mesmos e não do país. A polícia tem que ser julgada por civis. Só assim conhecerá algum limite. O mesmo para políticos. O civil deveria ter meios de investiga-los e condena-los e retirar-lhes os mandatos. Mas não é assim. Eles mesmos se julgam. A esses funcionários públicos do alto do poder, Paulo Pinochet não enfrenta. Ele os teme.

O nazifascismo brasileiro ambiciona instalar uma ditadura religiosa militar no Brasil. Sabem já que na democracia não conseguirão realizar-se na plenitude de sua doentia vontade de enriquecer e matar. Para isso estão se armando literalmente. O regime q planejam se imporá militarmente ao povo.

Paulo Pinochet, como todo covarde, só ataca pessoas desarmadas: professores, enfermeiros, funcionários de balcão. O desejo de se impor fisicamente ao outro é resquício da animalidade da qual a razão busca nos diferenciar.

Por isso eles queimam livros.