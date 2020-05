Piccoli: ator que trabalhou com Godard, Hitchcock e Buñuel morre de AVC aos 94 anos

247 - Um dos atores mais importantes da história do cinema francês, Michel Piccoli, faleceu no último dia 12 de maio aos 94 anos, anunciou a família nesta segunda-feira, 18. O motivo da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC).

Piccoli ficou conhecido por sua atuação em “O Desprezo” (1963), de Jean-Luc Godard, em que atuou com Brigitte Bardot, e outros filmes como “As Coisas da Vida” (1970), de Claude Sautet, e “A Bela da Tarde” (1967), de Luis Buñuel.

Além disso, o ator francês também trabalhou com diretores como Jean Renoir, Alain Resnais, Jacques Demy, Agnès Varda e Alfred Hitchcock. Ele atuou em mais de 150 longas metragens, em mais de 50 anos de carreira, e foi indicado quatro vezes ao prêmio César, apesar de nunca ter vencido. No Festival de Cannes, entretanto, ganhou o prêmio de melhor ator por “Salto Nel Vuotto” (1980)

