Presidente de Portugal aplaude discurso de protesto contra Bolsonaro em festival de cinema (vídeo)

247 - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aplaudiu efusivamente um discurso de protesto contra o governo brasileiro de Jair Bolsonaro durante a cerimônia de encerramento do Festival IndieLisboa, na capital portuguesa.

O fato aconteceu na última segunda-feira (6), no momento em que projetaram o filme Paraíso, de Sérgio Tréfaut ( veja o trailer ), que fez uma apresentação emocionada sobre as personagens do documentário, integralmente filmado no Rio de Janeiro. Em sua fala, ele conta que vários integrantes do elenco haviam morrido de Covid-19 logo no início da pandemia.

Sérgio disse que o governo brasileiro e o presidente da República eram co-responsáveis por centenas de milhares de mortos e foi fortemente aplaudido. Na plateia, estava o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e também a ministra da Cultura do país, Graça Fonseca.

Assista ao vídeo do momento do discurso e o aplauso que se seguiu:

