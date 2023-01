Primeiras-damas chinesa e filipina visitam Museu Nacional da China

As duas primeiras-damas aprofundaram seu conhecimento sobre a cultura chinesa com a apresentação do diretor do museu edit

Rádio Internacional da China - A primeira-dama da China, Peng Liyuan, e a primeira-dama das Filipinas, Louise Marcos, visitaram na tarde do dia 4 o Museu Nacional da China.

Louise Marcos está acompanhando seu marido e presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., que está em visita de Estado à China.

As duas primeiras-damas aprofundaram seu conhecimento sobre a cultura chinesa com a apresentação do diretor do museu.

Peng Liyuan disse que a boa vizinhança e a co-existência pacífica com todos os países são a filosofia diplomática tradicional da nação chinesa. A China e as Filipinas são países vizinhos ligados pelo mar e as Filipinas também são um importante país da Rota da Seda Marítima. Ela espera que os dois povos possam continuar promovendo a amizade tradicional e impulsionando o relacionamento bilateral a um novo patamar.

Louise Marcos disse que os objetos expostos são impressionantes e os dois povos devem continuar o espírito da Rota da Seda para aprofundar a amizade.

