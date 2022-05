Público canta “Fora Bolsonaro” em show do Titãs (vídeo)

Apoie o 247

247 - Os fãs da banda Titãs fizeram um protesto contra Bolsonaro no último sábado (14) durante a apresentação da banda no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília.

Durante a música “Epitáfio”, em uníssono, o público entoou um “Fora Bolsonaro” que foi regido por dois dos integrantes originais da banda paulista, o tecladista e vocalista Sérgio Britto e o guitarrista Tony Bellotto. O vídeo com o registro circula nas redes sociais.

A apresentação dos Titãs faz parte do projeto "Rock Brasil: 40 anos", que já teve etapas em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

Assista:

'FORA BOLSONARO'

O show dos Titãs, no último sábado, em Brasília, foi marcado por um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Durante a música "Epitáfio", milhares de pessoas começaram a gritar "Fora Bolsonaro".



