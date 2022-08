Quadro de Tarsila do Amaral avaliado em R$ 250 milhões é encontrado embaixo da cama de homem preso por golpe milionário

De acordo com investigadores, a obra da pintora estava com Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger, preso suspeito de aplicar um golpe de R$ 725 milhões em uma idosa edit

247 - Policiais encontraram nesta quarta-feira (10), na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o quadro "Sol Poente", de Tarsila do Amaral (1886-1973) e avaliado em R$ 250 milhões. O objetivo estava embaixo de uma cama que, segundo a investigação, pertence a Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger, preso suspeito de aplicar um golpe de R$ 725 milhões em uma idosa, de acordo com informações publicadas nesta quarta pelo portal G1.

A operação também prendeu outras três pessoas suspeitas, incluindo a filha da vítima.

Mais obras além de "Sol Poente", incluindo quadros do pintor Di Cavalcanti (1897-1976), foram encontrados pela polícia. O golpe também incluía pagamentos sob extorsão.

A operação foi batizada de Sol Poente Enganada por causa da importância da obra de Tarsila do Amaral.

