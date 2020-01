Regina Duarte deve aceitar convite do governo

Segundo um aliado de Bolsonaro que conversou com Regina Duarte, a atriz ficou animada com a proposta, embora ainda queira acertar detalhes com ele edit

247 - Aliados de Jair Bolsonaro que conversaram com a atriz Regina Duarte no fim de semana ficaram com a impressão de que a artista deverá aceitar o convite dele para comandar a área de Cultura. É o que informa a Revista Crusoé.

De acordo com um aliado de Bolsonaro que conversou com ela no domingo (19), a atriz ficou animada com a proposta, embora ainda queira acertar detalhes com ele.

A mudança na secretaria de Cultura do governo federal virá após Robero Alvim ser demitido do cargo por ter feito uma postagem no Twitter copiando trechos de um discurso de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda da Alemanha nazista.