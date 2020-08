Rodrigo Santoro: Brasil vive situação complicada com crises sanitária, políticas e sociais

247 - O ator brasileiro Rodrigo Santoro, que estreia no filme Project Power, do Netflix, que estreia na sexta-feira, 14, denunciou que o Brasil vive “uma situação complicada”, com crise sanitária, política e social.

"A situação está muito complicada no Brasil. Temos a crise da saúde e a pandemia, a crise política e social. Estamos vivendo algo desafiador. Está difícil. Estamos seguindo o dia a dia, esperando que a coisa melhore", afirmou o artista em entrevista à Agência Efe.

