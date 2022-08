Roger Waters homenageia Marielle Franco em nova turnê nos EUA (fotos)

Nos shows de sua nova turnê, This is not a drill, Waters projeta o nome de Marielle junto com outros defensores dos direitos humanos edit

247 - O músico britânico Roger Waters, ex-Pink Floyd, homenageou a vereadora Marielle Franco, assassinada por milicianos em março de 2018 no Rio de Janeiro. Nos shows de sua nova turnê, This is not a drill, que começou a alguns meses nos Estados Unidos, Waters projeta o nome de Marielle junto com outros defensores dos direitos humanos.

Water já havia homenageado a vereadora. Em 2018, o músico vestiu no Maracanã uma camiseta com os dizeres “lute como Marielle Franco” e recebeu no palco familiares de Marielle.

MARIELLE GIGANTE!



Nossa querida Marielle Franco está sendo lembrada na nova turnê de Roger Walters nos EUA.



O nome de Mari aparece em projeções durante o show, junto com outros defensores de Direitos Humanos.



Valeu, @rogerwaters!#MariellePresente #QuemMandouMatarMarielle

Abaixo do nome de Marielle exibido por Waters, aparece:

'Local: Rio de Janeiro, Brasil'

'Crime: criticar policiais'

'Punição: morte'

