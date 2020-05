Sambista Péricles é internado em SP para tratar de infecção urinária

A assessoria de imprensa do músico disse que ele passa bem e tem previsão de alta "dentro de alguns dias" edit

247 - O compositor, sambista e cantor Péricles foi internado na última segunda-feira, 18, no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, por conta de infecção urinária, de acordo com a assessoria de imprensa do músico. A assessoria ainda disse ao G1 que ele passa bem e tem previsão de alta "dentro de alguns dias".



