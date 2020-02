"Se fossemos ensinados que Jesus também poderia ser uma mulher, o Brasil estaria no topo do feminicídio?"

247 – "Jesus pode ser de todos os gêneros. E se fossemos ensinados, desde criança que Jesus também poderia ser uma mulher, será que o Brasil estaria no topo do feminicídio? Que todos os olhos possam acolher todas as imagens de Jesus, porque ele está no meio de nós", disse a rainha da Mangueira, Evelyn Bastos, na Globo. Confira:

