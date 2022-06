Senadores podem votar criação do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé

Apoie o 247

ICL

247 - O Plenário do Senado pode votar na próxima quinta-feira (23) a instituição do dia 21 de março como o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé (PLC 69/2018). A informação foi divulgada pela Agência Senado.

De acordo com o senador Paulo Paim (PT-RS), a data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para estabelecer o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial. Como consequência, senadores entenderam que 21 de março é o melhor dia para homenagens a tradições de matrizes africanas.

Também estão na pauta do plenário da semana projetos que criam a Semana Nacional de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH (PL 4254/2019), e premiações a educadores que se destacarem por suas práticas educacionais (PRS 12/2019).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE