Silvio Almeida: Bolsonaro é mais do que um inimigo do Brasil, é um inimigo da vida

Professor da FGV lamenta o descaso de Jair Bolsonaro, que curte férias na praia, com as vítimas das enchentes edit

Apoie o 247

ICL

247 – O escárnio representado pelas férias sem fim de Jair Bolsonaro, que se diverte no litoral de Santa Catarina enquanto centenas de milhares de baianos sofrem com as enchentes, revoltou o jurista Silvio Almeida, professor da Fundação Getúlio Vargas. Confira:

De um homem que não se comoveu e, mais do que isso, atuou ativamente para que mais de 600 mil pessoas morressem, não se pode esperar gesto de solidariedade ou de empatia. O Presidente, mais do que um inimigo do Brasil, é um inimigo da vida. — Silvio Almeida (@silviolual) December 28, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE