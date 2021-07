"Só quem pode derrubar o Bolsonaro é o povo brasileiro", diz Teresa Cristina

247 - A cantora Teresa Cristina, voz do enredo da Mangueira de 2019 "História Pra Ninar Gente Grande", falou à TV 247, por meio da professora e primeira suplente de deputada estadual do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Elika Takimoto, diretamente do ato pelo "Fora Bolsonaro" no Rio de Janeiro.

Questionada sobre a força das ruas para derrubar Jair Bolsonaro, Teresa disse que a pressão popular é essencial para que "políticos covardes" se mexam pelo impeachment. Ela citou nominalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que está sentado em uma pilha de mais de 100 pedidos de impeachment. "Só quem pode derrubar o Bolsonaro é a gente. O Arthur Lira não vai se mover se ele não ver povo na rua. E esses covardes, a única coisa que eles temem é o povo na rua. Eles não temem nada, O número de mortes, as mais de 500 mil mortes não são suficientes. Os escândalos de corrupção, de prevaricação não são suficientes. A única coisa que político covarde, o único medo que ele tem, é do povo na rua. Por isso a gente está aqui"

