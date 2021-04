“Sou Lula Futebol Clube”, disse Agnaldo Timóteo na cara de Silvio Santos; veja vídeo

No programa Silvio Santos, Aguinaldo Timóteo ainda denunciou o "complô de grandes segmentos da mídia" contra Lula e defendeu Dilma Rousseff. Assista edit

Revista Fórum - Agnaldo Timóteo, que morreu neste sábado (3) aos 84 anos em decorrência da Covid-19, defendeu o ex-presidente Lula em diversas ocasiões nos últimos anos. Em uma delas, o cantor rasgou elogios ao ex-presidente no Programa Silvio Santos e disse na cara do dono do SBT, um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro, que era “Lula Futebol Clube”.

“Porque eu sou Lula Futebol Clube”, respondeu Timóteo ao ser indagado por Silvio Santos o motivo dele ter “se metido” em uma conversa com o historiador Marco Antônio Villa, crítico contumaz do petista.

“Além de ser metalúrgico e torneiro mecânico como eu, o homem que sai lá do sertão pernambucano, vem para São Paulo, operário, e chega à presidente, eu tiro o chapéu”, afirmou.

