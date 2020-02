Susana Vieira diz que 'vai sair na porrada' se alguém criticar Regina Duarte

247 - A atriz Susana Vieira fez uma defesa empenhada da colega Regina Duarte. Ela disse: "eu acho a Regina maravilhosa, e ela vai fazer bem. Quero que todo mundo a respeite. Quem não respeitar, vou sair na porrada. Pronto, já dei a frase que vocês queriam."

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo ainda destaca a reação de outros artistas quando o assunto é a futura secretária da cultura: "Gloria Pires, mais moderada, dizia que enviou uma mensagem a Regina. “Tenho muita fé de que ela vai marcar o nome dela positivamente. Sei que ela tem muita força de vontade, muito empenho.” Glória estava com a família no camarote do Arpoador."