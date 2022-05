Tabet, o "reacionário" do Porta dos Fundos, declara voto em Lula no segundo turno contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou mais um apoio, mas apenas em segundo turno. "Apontado como 'o reacionário do Porta dos Fundos pelo pessoal da extrema esquerda', como ele mesmo diz, Antônio Tabet garante que votará pela primeira vez na vida no PT em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro", segundo informa a jornalista Cristina Padiglione , da Folha.

"Eu nunca votei no Bolsonaro e nunca votei no PT. Eu já votei em gente muito ruim, mas no PT e no Bolsonaro eu nunca votei", disse ele, antes de declarar apoio a Lula. "Eu tenho minha opção no 1º turno, não é Bolsonaro e não é o PT. Eu vou me dar o direito de escolher o candidato que eu acho que é o melhor no 1º turno, mas se o 2º turno for entre Bolsonaro e Lula, eu não só vou votar no PT pela primeira vez na minha vida, como vou digitar 13 e 'cofirma' com a língua. Se fosse Bolsonaro e Lúcifer, era 666 e 'Confirma'."

