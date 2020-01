Thaila Ayala publica foto com papel higiênico com o rosto de Trump

Revista Fórum - A atriz Thaila Ayala, que participou em 2019 da séria “Coisa Mais Linda”, da TV Globo, publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira (7) uma foto com um rolo de papel higiênico com o rosto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A postagem levou quase 100 mil curtidas e ganhou grande repercussão. O ator Bruno Gagliasso foi um dos que se empolgou com o rolo de papel higiênico. “Amei. Onde compra?”, comentou o global.

Leia mais na Fórum.