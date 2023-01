UNESCO vai ajudar Brasil a restaurar obras de arte danificadas nos atos terroristas

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) ajudará as autoridades do Brasil a restaurarem os bens, as obras de arte e os edifícios danificados durante os atos violentos de 8 de janeiro.

O anúncio foi feito pela diretora da entidade, Marlova Noleto, em entrevista ao portal G1.

"A parceria está fechada, nós acertamos com a ministra Margareth Menezes [Cultura] que a UNESCO vai apoiar todo o trabalho de restauração do patrimônio danificado", disse a chefe da organização.

Noleto destacou que a capital brasileira, Brasília, foi incluída em 1987 na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO.

A organização espera que o governo brasileiro termine a avaliação dos danos causados ​​pelos atos violentos para saber quais especialistas serão necessários.

No último domingo (8), um grupo de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiu os prédios dos três Poderes, em Brasília, e deixou um rastro de destruição no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, principalmente, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os manifestantes pediam uma intervenção militar para derrubar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu no dia 1º.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.