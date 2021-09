VI Salão do Livro Político será on-line e editoras oferecerão desconto de 20% a 50%

Com a participação de 66 editoras, o VI Salão do Livro Político deste ano não será no Tucarena, na PUC-SP, como vem acontecendo nos últimos anos edit

247 - Com a participação de 66 editoras, o VI Salão do Livro Político deste ano não será no Tucarena, na PUC-SP, como vem acontecendo nos últimos anos. Nesta edição pandêmica, o evento será realizado totalmente online entre os dias 24 de setembro até 3 de outubro.

As editoras oferecerão um desconto de 20% a 50% e, como nas antigas edições, o evento contará com uma programação bombástica com grandes intelectuais, autores e políticos nacionais e internacionais, como: Slavoj Žižek, Jodi Dean, Wendy Goldman, Atilio Boron, Alex Vitale, Marilena Chaui, Vladimir Safatle, Christian Dunker, Talíria Petrone, Manuela D'Ávila, Sabrina Fernandes, Valério Arcary, Joana Salém, Raquel Rolnik, Ana Maria Prestes, Fábio Luis Barbosa, Pedro Serrano, João Quartim de Moraes, Edson Teles, Edmilson Costa, Pedro Rossi, Sérgio Amadeu, Rubens Casara, Elias Jabbour, Aldo Rebelo, Márcio Pochmann, João Carvalho, Juliane Furno, Ricardo Antunes, Cynara Menezes, Antonio Martins, Nathália Urban, Breno Altman, entre outros.

Os temas debatidos nesta edição vão atravessar assuntos como militares na política, crise climática, América Latina, extrema direita, economia pós-pandemia, uberização, guerra cultural, socialismo e muito mais.

O evento, organizado pelas editoras Alameda, Anita Garibaldi, Autonomia Literária, Boitempo e PUC-SP, também trará gratuitamente um curso sobre fascismo.

Para saber mais detalhes sobre a programação, os cursos e etc, siga o Salão do Livro Político nas redes ou acesse o site (http://salaodolivropolitico.com.br/).

