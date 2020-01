Vídeo comprova agressão de Victor Chaves à ex-mulher

Um vídeo do circuito interno de câmeras do prédio onde morava o cantor Victor Chaves mostra a agressão à ex-esposa enquanto ela tenta escapar pelo elevador edit

Um vídeo do circuito interno de câmeras do prédio onde moravam o cantor Victor Chaves e sua ex-companheira mostra o momento em que ele agride a ex-esposa, Poliana Bagatini. Ela, apavorada, tenta escapar pelo elevador e chega a pedir socorro pela câmera do elevador.

A briga enre o casal ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2017, época em que Poliana estava grávida de quatro meses. As imagens foram obtidas e reproduzidas pelo programa "Domingo Espetacular", da Record TV.

Por conta de um vídeo publicado pelo cantor no ano passado no qual ele satirizava o caso, a juíza do processo decretou o fim do segredo de justiça.