Vítima do coronavírus, morre o dramaturgo Terrence McNally

247 - O dramaturgo da Broadway Terrence McNally, aos 81 anos, faleceu nesta terça-feira (24) na Flórida (EUA), por complicações relacionadas ao coronavírus.

Terrence enfrentou há alguns anos um câncer de pulmão e vivia com uma condição respiratória crônica.

O dramaturgo teve uma trajetória marcada por musicais e óperas. Entre os principais espetáculos produzidos estão "Ragtime" (1998) a "O beijo da mulher aranha" (1995), adaptação do longa dirigido por Hector Babenco. As duas peças lhe renderam o Tony, a maior láurea do teatro americano.

Ele também foi autor de "Master Class", peça que consagrou Marília Pêra na década de 1990, na pele da cantora lírica Maria Callas.