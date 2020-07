Vocalista da banda Renato e Seus Blue Caps, Renato Barros, morre no Rio

Ele estava internado há 10 dias no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após uma cirurgia cardíaca e complicações pulmonares edit

247 - O vocalista da banda Renato e Seus Blue Caps, Renato Barros, morreu nesta terça-feira, 28, aos 76 anos. Ele estava internado há 10 dias no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, após uma cirurgia cardíaca e complicações pulmonares. Segundo o portal G1, durante a cirurgia, Renato já havia tido problemas ao ficar trinta minutos sem as funções vitais.

Nos anos 1960, a banda Renato e Seus Blue Caps fez sucesso com hits como “Até o fim”, “Menina Linda” e outras músicas, muitas delas inspiradas no Rock inglês, como Beatles e outras, o chamado Pop Rock.

Após o anúncio da morte, a autora do livro "Renato Barros: Um mito, Uma Lenda", Luzinha Zanetti se despediu no Instagram. "Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou! Foi tocar sua guitarra no plano superior, onde está agora ao lado de seus pais e de sua amada esposa Lúcia Helena".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.